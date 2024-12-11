إليسا تنال جائزة "الأيقونة" في حفل بيلبورد عربية 2024... أداء مذهل وكلمة مؤثرة: "أهدي تكريمي للبنان" (فيديو)

كرّم حفل بيلبورد العربي بنسخته الأولى، الذي أُقيم في مدينة الرياض مساء الأربعاء، النجمة اللبنانية إليسا بجائزة "الأيقونة"، تقديرًا لمسيرتها الحافلة بالإنجازات وأغانيها التي لامست قلوب الملايين على مدى السنوات.

وأبهرت ملكة الإحساس الجمهور على مسرح السعودية بتقديمها ميدلي استثنائي من أشهر أغانيها، بدأته برائعة "عايشالك"، مرورًا بأغنيات "أسعد واحدة"، "بستناك"، "أجمل إحساس"، "بتمون"، "لو تعرفوه"، "يا مرايتي"، وختامًا بـ "إلى كل اللي بحبوني".

أداء إليسا أضاف سحرًا خاصًا إلى الأمسية، حيث استرجع الحضور أجمل اللحظات مع أغانيها الخالدة. يمكنكم مشاهدة أدائها المبهر في الفيديو أدناه.

وقالت إليسا: "هذا التكريم يمثل 25 عامًا من الموسيقى، وهو لكل شخص رافقني في رحلتي طوال هذه السنوات ولوطني لبنان. أود أن أشكر محبيني الذين جعلوني جزءًا من حياتهم اليومية ووصلوا بصوتي إلى العالم".

وتابعت: "هذه الجائزة أهديها لكل الموسيقى العربية، ولعائلتي الصغيرة والكبيرة، ولفريق العمل. أهديها أيضًا لوطني لبنان، الذي مرّ بأصعب الظروف ولكنه علّمني القوة والصمود."