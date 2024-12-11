قائمة جوائز "بيلبورد عربية" 2024... إليكم أسماء الفائزين

شهد حفل توزيع جوائز "بيلبورد عربية" 2024، الذي أُقيم للمرة الأولى في مدينة الرياض مساء الأربعاء، تكريم عدد كبير من النجوم العرب والخليجيين تقديرًا لإبداعاتهم الفنية.

إليكم قائمة الجوائز وأسماء الفائزين:

-جائزة أفضل فنانة عن فئة الأغنية العربية: أميمة طالب

-جائزة أفضل دويتو عربي: أحمد سعد وأصالة عن أغنية "سبب فرحتي"

-جائزة أفضل أغنية إندي عربية: مسلم

-جائزة أفضل فنان عن فئة الأغنية الخليجية: عايض

-جائزة أغنية العام: هيجيلي موجوع للنجم تامر عاشور

-جائزة الفنان الأكثر صعوداً: تووليت

-جائزة أفضل شيلة: عبدالله بن آل فروان عن أغنية جمالك غير

-جائزة الأيقونة: إليسا

-جائزة أفضل أغنية خليجية: عايض عن أغنية لمّاح

-جائزة فنان الهيب هوب العربي الأول: إل غراندي طوطو

-جائزة التأثير الثقافي: عتاب

-جائزة الفنان الأول فئة الأغنية المغربية: ديستانكت

-جائزة "فنان العام": شيرين عبد الوهاب

-جائزة أفضل فنان صاعد: إليانا

-جائزة الفنان الأول عن فئة أغاني الليفانتين: الشامي

-جائزة "الإنجاز مدى الحياة": عبد المجيد عبدلله