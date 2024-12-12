الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد حصولها على جائزة "الأيقونة"... هيفاء وهبي تهنئ اليسا بطريقة مميزة والأخيرة ترد!

فنّ
2024-12-12 | 10:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد حصولها على جائزة &quot;الأيقونة&quot;... هيفاء وهبي تهنئ اليسا بطريقة مميزة والأخيرة ترد!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بعد حصولها على جائزة "الأيقونة"... هيفاء وهبي تهنئ اليسا بطريقة مميزة والأخيرة ترد!

بعد حصولها على جائزة "الأيقونة"... هيفاء وهبي تهنئئ اليسا بطريقة مميزة والأخيرة ترد!

حرصت الفنانة هيفاء وهبي على تهنئة زميلتها الفنانة اليسا بعد حصولها على جائزة الأيقونة خلال مشاركتها في حفل  بيلبورد عربية 2024 الذي أقيم في الرياض يوم أمس الأربعاء، تقديراً لمسيرتها المميزة.

 

ونشرت وهبي صورة لاليسا عبر حسابها على إكس وكتبت: "الأيقونة، جائزة مستحقة عن جدارة".

 

وبدورها، أعادت اليسا نشر الصورة وشكرت وهبي على حبها ودعمها لها وكتبت: "دعمك الدائم وسعادتك لكل ما أفعله يعني لي العالم، أحبك".

 

آخر الأخبار

فنّ

حصولها

جائزة

"الأيقونة"...

هيفاء

اليسا

بطريقة

مميزة

والأخيرة

LBCI التالي
سيلينا غوميز تفاجئ متابعيها بخبر سار: "الأبد يبدأ الآن" (صور)
قائمة جوائز "بيلبورد عربية" 2024... إليكم أسماء الفائزين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
15:45

إليسا تنال جائزة "الأيقونة" في حفل بيلبورد عربية 2024... أداء مذهل وكلمة مؤثرة: "أهدي تكريمي للبنان" (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-12-09

"حبيبة قلبي كثير مبسوطة بحكيك الحلو"... اليسا ترد على هيفا بكلمات مميزة وهذا ما قالته!

LBCI
فنّ
2024-11-22

"سلام على بلدي الحبيب"... هيفاء وهبي: من جنوبه وبيروته وبقاعه وصولاً إلى شماله

LBCI
فنّ
2024-11-01

"بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك"... هكذا جددت هيفاء وهبي تضامنها مع لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
11:36

"أنا كمواطن لبناني عندي حلم بسيط"... مازن معضم في رسالة مؤثرة: هذا ما تمناه! (فيديو)

LBCI
فنّ
09:40

نوال الزغبي: آخ يا سوريا شو حرقتيلنا قلوبنا

LBCI
فنّ
09:10

"لو ما عنا أمل كنا كلنا فلينا"... طلال الجردي في حديث عن لبنان والدراما ونصيحة للجيل الشاب

LBCI
فنّ
04:14

"الله لا يوفّق كل حدا عمل بحياتنا هيك"... يوسف الخال: مين ما كان يكون

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-11

في محيط سجن صيدنايا... آلاف الأهالي يتجمعون بحثاً عن ذويهم

LBCI
صحف اليوم
00:33

مصادر ديبلوماسية لـ"الجمهورية": واشنطن تواكب الوضع اللبنانيّ عن كثب في هذه الفترة

LBCI
أخبار لبنان
07:12

نعمة افرام يعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية

LBCI
أخبار دولية
23:54

ترامب يدرس اختيارًا في شأن تعيين مبعوث خاص لإيران

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:03

آخر مستجدات التحركات الدبلوماسية للتوصل الى صفقة لتبادل الاسرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:00

آخر مستجدات الاستحقاق الرئاسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:51

انسحاب إسرائيليّ جزئيّ من شمال الخيام... إليكم الوضع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:48

اليكم حركة النزوح من معبر المصنع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:30

الـLBCI في عرسال لمعاينة الحركة عند الحدود

LBCI
أخبار لبنان
06:48

ذكرى مرور 19 عاماً على استشهاد جبران تويني

LBCI
أخبار دولية
06:09

الـLBCI داخل مقام السيدة زينب (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
05:57

تمركُز للجيش اللبنانيّ في شمالي بلدة الخيام (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
05:49

فيديو للشاب الأميركيّ ترافيس (Travis) الذي قال ناشطون إنّه الصحافيّ أوستن تايس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
05:24

معلومات للـLBCI: شاب الفيديو الذي انتشر ليس الصحافيّ أوستن تايس وهذه هُويته

LBCI
أخبار دولية
06:09

الـLBCI داخل مقام السيدة زينب (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
05:10

نزار زكا للـLBCI: الفيديو الذي يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعيّ ويظهر فيه شاب يقال إنّه الصحافيّ أوستن تايس وصلنا منذ الصباح الباكر ودققنا فيه وتبيّن أنه ليس أوستن تايس ونحن في صدد التأكد ما إذا كان الشاب الذي يظهر فيه أميركيًّا

LBCI
أخبار دولية
05:05

جديد قضية العرس الذي تحول الى مأساة في العراق بسبب حريق خلّف 134 قتيلا... السجن لصاحب قاعة الأعراس

LBCI
اقتصاد
10:22

بيان توضيحي من نقابة الصرافين حول العملة المزورة من فئة الـ50 دولارا أميركيا

LBCI
أمن وقضاء
05:41

تعميم صورة المفقودتَين أمينة حكمت محمود وابنتها أنجيلينا شمعون حملايا

LBCI
أخبار دولية
05:49

فيديو للشاب الأميركيّ ترافيس (Travis) الذي قال ناشطون إنّه الصحافيّ أوستن تايس

LBCI
منوعات
02:10

بعد تواريه عن الأنظار لأشهر... دكتور فود يطّل على متابعيه من جديد (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More