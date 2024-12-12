بعد حصولها على جائزة "الأيقونة"... هيفاء وهبي تهنئ اليسا بطريقة مميزة والأخيرة ترد!

حرصت الفنانة هيفاء وهبي على تهنئة زميلتها الفنانة اليسا بعد حصولها على جائزة الأيقونة خلال مشاركتها في حفل بيلبورد عربية 2024 الذي أقيم في الرياض يوم أمس الأربعاء، تقديراً لمسيرتها المميزة.

ونشرت وهبي صورة لاليسا عبر حسابها على إكس وكتبت: "الأيقونة، جائزة مستحقة عن جدارة".

وبدورها، أعادت اليسا نشر الصورة وشكرت وهبي على حبها ودعمها لها وكتبت: "دعمك الدائم وسعادتك لكل ما أفعله يعني لي العالم، أحبك".