المصدر: فرانس برس

أعلنت دار المزادات البريطانية داوسونز يوم أمس الخميس أنها قامت ببيع وثائق قانونية مرتبطة بفرقة البيتلز، ظلت منسية في الأدراج منذ سبعينات القرن الماضي، بسعر تجاوز 11 ألف دولار.وتشمل هذه الوثائق نسخا من محاضر اجتماعات لأحد مستشاري فرقة البيتلز واستدعاءات قضائية ونسخة من عقد الشراكة الأصلي للفرقة من عام 1967. وقد حصل عليها مشتر لم تُكشف هويته بمبلغ 9000 جنيه إسترليني (11360 دولارا).وفيما عُزي انفراط عقد الفرقة الشهيرة إلى الاختلافات الإبداعية وضغوط الشهرة وتأثيرات مارستها زوجة جون لينون، يوكو أونو، تسلّط هذه الوثائق الضوء على المعارك القانونية الكثيرة التي أثرت أيضا على الفرقة.من بينها، تلك التي أطلقها بول مكارتني ضد قرار الأعضاء الآخرين بتعيين ألين كلاين مدير أعمال عقب وفاة براين إبستين.وأعقب ذلك معركة أمام المحكمة العليا في لندن، أطلقها مكارتني ضد الفرقة وكشفت عن سوء إدارة كلاين.وتحتل قضية عائدات الموسيقى والأفلام بالإضافة إلى عدم قدرة كلاين على إنتاج حسابات سنوية لسلطات الضرائب، موقعا مركزيا في القضايا التي مزقت الفرقة.وجرى الإعلان عن انفراط عقد فرقة البيتلز في عام 1970 من جانب بول مكارتني، لكن لم تنتهِ عملية الانفصال من الناحية القانونية إلا في عام 1974.