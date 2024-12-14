أشرطة كاسيت تتضمن أغنيات غير معروفة لمايكل جاكسون... هذا ما وجده شرطي متقاعد

أشرطة كاسيت تتضمن أغنيات غير معروفة لمايكل جاكسون... هذا ما وجده شرطي متقاعد

عُثِر في وحدة تخزين مهجورة في شمال لوس أنجلوس على أشرطة كاسيت تحتوي على نحو 15 أغنية غير معروفة للمغني الأميركي الراحل مايكل جاكسون، وفق ما أفادت مجلة "هوليوود ريبورتر" الخميس، لكنّ هذه الأغنيات قد لا تصدر أبدا.



وأوضحت المجلة المتخصصة أن الشرطي السابق غريغ موسغروف عثر على هذه التسجيلات، ومن بينها أغنية ثنائية مع مغني الراب "إل إل كول جاي"، في وحدة تخزين يملكها المنتج الموسيقي براين لورين الذي تعاون مع النجم الراحل ولا يُعرف مكان وجوده راهنا.



وتعود التسجيلات وفقَ الشروح المدوّنة على أشرطة الكاسيت، إلى المرحلة الممتدة بين 1989 و1991، أي قبل إطلاق ألبوم "دينجيروس" الذي تضمّن أغنية "بلاك أور وايت" عام 1991.



وقال موسغروف لـ"هوليوود ريبورتر" عن الأشرطة المكتشفة "كنت أستمع إلى تلك التسجيلات وشعرت بالقشعريرة لأنه لم يسبق لأحد أن سمعها من قبل. كان رائعا حقا سماع مايكل جاكسون وهو يتحدث ويمزح".



ومع ذلك، أشارت المجلة إلى أن محبّي مايكل جاكسون لن يتمكنوا على ما يبدو من الاستماع لهذه الأغنيات إذ لن يتسنى إصدارها، نظرا إلى أن مؤسسة "جاكسون إستايت" التي تتولى إدارة ميراث النجم الراحل رأت أن امتلاك أشرطة الكاسيت لا يعني امتلاك حقوقها.



وأوضح ناطق رسمي باسم "جاكسون إستايت" لـ"هوليوود ريبورتر" أن هذه المقاطع الصوتية ليست "جديدة" وأن "في خزائن التركة" تسجيلات أصلية لها، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



أما غريغ موسغروف فأمل في أن يكسب أكثر من مليون دولار من الأشرطة المكتشفة التي سيعرضها على دور مزادات.



وبيعت نحو 350 مليون نسخة من أسطوانات مايكل جاكسون ومن بينها "ثريلر" الذي يُعد الألبوم الذي حقق أكبر مبيعات على الإطلاق.