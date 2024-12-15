بعد سقوط نظام الأسد... جورج وسوف في أول تعليق له: ماذا جاء فيه؟

علّق النجم جورج وسوف السبت عبر منصة X (تويتر سابقا) على التطورات الّتي تحصل في بلده سوريا في أول تعليق له بعد سقوط نظام الأسد الّذي هزّ العالم في الأيام الفائتة.

وكتب عبر حسابه الرسمي: "أتمنى لسوريا وطني مستقبلاً مشرقاً جامعاً تسوده المحبة والإستقرار والإزدهار، مستقبلاً يليق بشعبها الغالي".

ويُذكر أن وسوف كان يُعرف بصداقته مع الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشوهد في عدة زيارات علنية سُجلت عبر وسائل الإعلام.