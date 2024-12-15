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ميادة الحناوي تعلّق على سقوط نظام الأسد خلال حفل لها: "لم نكن نعرف شيئًا أبداً" (فيديو)

فنّ
2024-12-15 | 11:02
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ميادة الحناوي تعلّق على سقوط نظام الأسد خلال حفل لها: &quot;لم نكن نعرف شيئًا أبداً&quot; (فيديو)
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ميادة الحناوي تعلّق على سقوط نظام الأسد خلال حفل لها: "لم نكن نعرف شيئًا أبداً" (فيديو)

في أول تعليق لها بعد الأحداث الأخيرة في سوريا، تحدثت الفنانة السورية ميادة الحناوي عن الفترة الصعبة التي مرت بها البلاد وتفاصيل من تجربتها الشخصية أثناء إحيائها حفلاً غنائياً على مسرح البحرين الوطني مساء يوم الجمعة.

وفي فيديو نشرته منصة "المشهد" عبر مواقع التواصل، توجهت ميادة الحناوي إلى جمهورها بالقول: "مثلنا مثل الجميع، لم نكن نعرف شيئًا أبداً"، مشيرة إلى الظروف الصعبة التي عاشها السوريون في ظل نظام الأسد. وأضافت: "أنا كسورية مررنا بحقبة كثير صعبة وظالمة وطاغية، ومثلي مثل الناس، كنت ما بعرف شي أبداً".

وفي رسالة إلى شعب سوريا، توجهت الحناوي إلى أهلها وأصدقائها قائلة: "أتمنى السلام والمحبة أن تسود، وكل شيء حلو لسوريا إن شاء الله، ومستقبل مشرق وحلو بإذن الله".

يُذكر أن الحناوي كانت من أبرز الأصوات الفنية في سوريا، وقد عاشت فترة من التحديات بسبب الأوضاع السياسية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

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