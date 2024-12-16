عابد فهد من جديد: لقد تم القضاء على الوباء

لقد تم القضاء على الوباء
والان علينا النهوض بسوريا ونحن قادرين على الصعود. لدينا كفاءات في كل المجالات وحضور علمي أطباء مهندسين صناعيين اثبتوا حضورهم في العالم
سوريا مدينة الطوائف لن تنهض أمةً لاتأكل مما تزرع ولا تلبس مما تصنع (جبران خليل جبران )
— Abed Fahed (@AbedFahed) December 16, 2024
لقد تم القضاء على الوباء
والان علينا النهوض بسوريا ونحن قادرين على الصعود. لدينا كفاءات في كل المجالات وحضور علمي أطباء مهندسين صناعيين اثبتوا حضورهم في العالم
سوريا مدينة الطوائف لن تنهض أمةً لاتأكل مما تزرع ولا تلبس مما تصنع (جبران خليل جبران )