عابد فهد من جديد: لقد تم القضاء على الوباء

لقد تم القضاء على الوباء

والان علينا النهوض بسوريا ونحن قادرين على الصعود. لدينا كفاءات في كل المجالات وحضور علمي أطباء مهندسين صناعيين اثبتوا حضورهم في العالم

سوريا مدينة الطوائف لن تنهض أمةً لاتأكل مما تزرع ولا تلبس مما تصنع (جبران خليل جبران ) — Abed Fahed (@AbedFahed) December 16, 2024

كتب الفنان عابد فهد منشوراً عبر حسابه على إكس، تفاعل من خلاله مجدداً مع التطورات التي تحصل في سوريا.وكتب فهد في المنشور: "لقد تم القضاء على الوباء"، مضيفاً: "والآن علينا النهوض بسوريا ونحن قادرين على الصعود".وتابع فهد: " لدينا كفاءات في كل المجالات وحضور علمي أطباء مهندسين صناعيين أثبتوا حضورهم في العالم سوريا مدينة الطوائف لن تنهض أمةً لا تأكل مما تزرع ولا تلبس مما تصنع (جبران خليل جبران )".