ظهر على الكرسي المتحرك... فنان مصري شهير يصدم الجمهور: ما القصة؟

فاجأ النجم المصري محمد هنيدي جمهوره بعد ظهوره على الكرسي المتحرك في مجموعة من الصور التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.وتبيّن لاحقاً أن الصور المتداولة هي من كواليس مسلسل "شهادة معاملة الأطفال" الذي يشارك هنيدي في بطولته والذي سيعرض في رمضان 2025.