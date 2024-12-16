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"موانا 2" يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية للأسبوع الثالث على التوالي
فنّ
2024-12-16 | 06:20
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"موانا 2" يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية للأسبوع الثالث على التوالي
"موانا 2" يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية للأسبوع الثالث على التوالي
أعلنت شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة أن فيلم "موانا 2" ما زال يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي.
جمع فيلم الرسوم المتحركة إيرادات بلغت 26,6 مليون دولار بين الجمعة والأحد في دور العرض في الولايات المتحدة وكندا، لتصل عائداته في أميركا الشمالية منذ بدء عرضه إلى 337 مليونا، ومجموعها في العالم إلى أكثر من 700 مليون دولار.
ويشكل فيلم الرسوم المتحركة الذي يتضمن أصوات مشاهير بينهم أولي كرافاليو ودواين "ذي روك" جونسون، تتمة الجزء الأول من العمل الذي طُرح في الصالات سنة 2016 وأصبح الفيلم الأكثر مشاهدة في عام 2023 على منصات البث التدفقي في الولايات المتحدة.
واحتفظ الفيلم المقتبس عن مسرحية برودواي الموسيقية الشهيرة "ويكد"، والذي يغوص في عالم "ذي ويزرد أوف أوز"، بالمركز الثاني محققا إيرادات قدرها 22,5 مليون دولار، مع تجاوز عائداته الإجمالية في العالم منذ صدوره 500 مليون دولار.
وحلّ ثالثا في الترتيب "كرافن ذي هانتر"، وهو فيلم جديد من سلسلة "سبايدر مان" من إنتاج استوديوهات "مارفل". وحقق العمل الذي يتمحور على عدو "سبايدر مان" إيرادات بلغت 11 مليون دولار.
وكان المركز الرابع من نصيب "غلادييتر 2"، الفيلم الروائي الطويل الجديد للمخرج ريدلي سكوت، والذي يعيد أجواء الكولوسيوم في روما القديمة بعد 24 عاما من الجزء الأول للفيلم الملحمي الشهير، وقد حقق 7,8 ملايين دولار، مع إجمالي عائدات قدرها 145 مليون دولار.
وفي المركز الخامس فيلم "ذي لورد اوف ذي رينغز: ذي وور اوف ذي روهيرم"، هو عمل أميركي ياباني يستند إلى عالم جي آر آر تولكين الخيالي. وحقق الفيلم 4,6 ملايين دولار.
وفي ما يأتي باقي الأفلام في الترتيب:
6- "ريد وان" (4,3 ملايين دولار).
7- "إنترستيلار: تنث أنيفرساري" الذي يعاد عرضه في صالات السينما بمناسبة الذكرى العاشرة لطرحه (3,3 ملايين دولار).
8- "دافت بانك: إنترستيلار 5555" (مليونا دولار).
9- "بوشبا 2- ذي رول" (1,6 مليون دولار).
10- "ذي بست كريسماس باجنت إيفر" (1,4 مليون دولار).
المصدر: فرانس برس
فنّ
2"
يتصدر
التذاكر
الصالات
الأميركية
للأسبوع
الثالث
التوالي
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