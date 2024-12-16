جاهدة وهبه تواصل جولتها الفنية لدعم لبنان: محطة جديدة في دبي

جاهدة وهبه تواصل جولتها الفنية لدعم لبنان: محطة جديدة في دبي

بعد، اليونان، البحرين والعراق، تحطّ الفنانة اللبنانية القديرة جاهدة وهبه رحالها في دبي، حيث تواصل جولتها الفنية المخصصة لدعم لبنان، فتلتقي جمهورها في أمسية استثنائية بعنوان "تجليات الأمل"، وذلك يوم الأحد، 22 كانون الأول 2024 في Sima Performing Arts بمنطقة السركال أفنيو في دبي.

وتستمر "قصيدة الغناء" في تقديم تجربة فنية وإنسانية فريدة تجمع بين الموسيقى والشعر، من أعمالها الخاصة ومن إبداعات كبار لبنان والعالم، في احتفاء متعدد اللغات يبدأ من بيروت ليمتد إلى كل الأوطان العربية بقيادة طارق سكيكر على البيانو، مع نخبة من الموسيقيين المتميزين: نزار عمران على الترومبيت، كنان عدناوي على العود، وسام الشعّار على الأكورديون، عناد القنطار على الغيتار باس، وكفاح زين الدين على الإيقاعات.

في هذا الموسم المفعم بروح الأعياد، تحمل جاهدة وهبه رسالةً إنسانية وفنية تُنشد من خلالها الحب، السلام، والإنسان، لعل هذا الحفل يضيء طريقًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا للبنان الملهم دائمًا بصموده وشموخه.