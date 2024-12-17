أغنية Million Years Ago تضع أديل في ورطة... ما القصّة؟

أصدرت المحكمة البرازيلية قراراً قضى بسحب أغنية "Million Years Ago" الصادرة عام 2015 للنجمة البريطانية أديل من الأسواق، متهمةً إياها بسرقة لحن الأغنية من ملحن برازيلي.وفي التفاصيل، ادّعى الملحن البرازيلي تونينيو جيرايس أن الأغنية المذكورة تحتوي على ألحان من أغنية "Mulheres" الخاصة به.وأصدرت المحكمة البرازيلية برئاسة القاضي فيكتور توريس القرار يوم الجمعة الفائت، والذي يهدد الشركتين البرازيليتين التابعتين لشركة سوني ويونيفرسال بدفع غرامة قدرها 8000 دولار "لكل فعل عدم امتثال".ومن جهته، قال فريديميو تروتا، محامي الملحن البرازيلي تونينيو جيرايس: "هذه الأغنية علامة بارزة في الموسيقى البرازيلية، وتم نسخها في الكثير من الأحيان لتأليف أعمال غنائية ناجحة".وأشار تروتا إلى أن شركته ستعمل هذا الأسبوع على ضمان تنبيه محطات الإذاعة والتلفزيون وخدمات البث في جميع أنحاء العالم إلى الحكم البرازيلي.