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ريهانا تطلب توقيع ماريا كاري في موقف طريف... لن تصدقوا ماذا فعلت! (فيديو)

فنّ
2024-12-18 | 11:00
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ريهانا تطلب توقيع ماريا كاري في موقف طريف... لن تصدقوا ماذا فعلت! (فيديو)
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ريهانا تطلب توقيع ماريا كاري في موقف طريف... لن تصدقوا ماذا فعلت! (فيديو)

تصدّرت المغنية العالمية ريهانا، البالغة من العمر 36 عامًا، العناوين بعد موقف طريف جمعها مع النجمة ماريا كاري خلال حفلها الأخير في جولة Mariah Carey’s Christmas Time، الذي أُقيم يوم الثلاثاء في مركز باركليز بمدينة بروكلين الأميركية.

في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت ريهانا تطلب من كاري التوقيع بطريقة غير متوقعة، قائلة بصوت عالٍ: "أحتاج إلى توقيع. من لديه قلم؟".

ولم تكتفِ ريهانا بذلك، بل أخذت الميكروفون من ماريا كاري وقالت مازحة أمام الجمهور: "ماريا كاري ستوقع على صدري يا جماعة! هذا الحدث أسطوري بحق!".

وعقب الموقف الطريف، تبادلت النجمتان عناقًا أضفى جوًا من المرح والسعادة على الحفل.

وقد انهالت التعليقات على مواقع التواصل، حيث وصف المستخدمون اللحظة بأنها "مثالية"، وعلّق أحدهم قائلاً: "ريهانا لا تهتم بشيء، أحبها!".

 

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