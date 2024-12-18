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تكريمًا لأعماله السينمائية الهادفة... توم كروز يحصل على وسام رفيع من البحرية الأميركية

تكريمًا لأعماله السينمائية الهادفة... توم كروز يحصل على وسام رفيع من البحرية الأميركية







وفي التفاصيل، تسلّم توم كروز جائزة الخدمة العامة المتميزة من وزير البحرية الأميركي "كارلوس ديل تورو" خلال حفل أُقيم في استوديوهات "لونغ كروس" في لندن.



وعبّر توم كروز عن فخره الكبير بتلقي "التقدير الاستثنائي"، الميدالية والشهادة كما أثنى على جهود الرجال والنساء في البحرية الذين يفتخر بجهودهم دائما، وفق ما نقل موقع "



ويُذكر أن جائزة الخدمة العامة المتميزة تُعتبر الوسام الأعلى الذي يمنحه وزير البحرية لشخص مدني خارج الوزارة، حيث حصل عليها سابقا كل من المخرج ستيفن سبيلبرغ والممثل توم هانكس. قدّمت يوم أمس الثلاثاء البحرية الأميركية جائزة الخدمة العامة المتميزة للممثل توم كروز، وجاء التكريم تقديرًا لأعماله السينمائية بما في ذلك "Top Gun"، كونه ساهم في زيادة وعي الجمهور حول جهود أفراد البحرية.وفي التفاصيل، تسلّم توم كروز جائزة الخدمة العامة المتميزة من وزير البحرية الأميركي "كارلوس ديل تورو" خلال حفل أُقيم في استوديوهات "لونغ كروس" في لندن.وعبّر توم كروز عن فخره الكبير بتلقي "التقدير الاستثنائي"، الميدالية والشهادة كما أثنى على جهود الرجال والنساء في البحرية الذين يفتخر بجهودهم دائما، وفق ما نقل موقع " بي بي سي " البريطاني.ويُذكر أن جائزة الخدمة العامة المتميزة تُعتبر الوسام الأعلى الذي يمنحه وزير البحرية لشخص مدني خارج الوزارة، حيث حصل عليها سابقا كل من المخرج ستيفن سبيلبرغ والممثل توم هانكس.