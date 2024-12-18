نجم بوليوود عامر خان يتراجع عن قرار الاعتزال ويواصل التمثيل والإنتاج... هذا ما قاله

نجم بوليوود عامر خان يتراجع عن قرار الاعتزال ويواصل التمثيل والإنتاج... هذا ما قاله

خطرت فكرة اعتزال السينما في بال نجم بوليوود عامر خان في خضمّ فترة التأمل التي أمضاها خلال جائحة كوفيد-19، لكنّ الممثل والمنتج الهندي بدّل رأيه مذّاك ويعتزم مواصلة مسيرته المهنية الغنية التي بدأت في سبعينات القرن العشرين.



وقال خان لوكالة فرانس برس خلال مقابلة أجرتها معه في لندن إنه مرّ قبل بضع سنوات بمرحلة إعادة نظر ذاتية وأضاف "كان ذلك خلال أزمة كوفيد، وكنت أفكر في كثير من الأمور، وأدركت أنني قضيت حياتي بأكملها في عالم السينما السحري هذا منذ أن أصبحت بالغا".



وتولى عامر خان بطولة عدد كبير من الأفلام التي حققت نجاحا تجاريا واسعا في بلده، ومنها "3 بلهاء" و"دانغال"، و"نجوم على الأرض"، كما اشتهر عامر خان بإنتاج وبطولة فيلم "لاغان" الذي كان بين الأعمال المرشحة لجائزة الأوسكار للأفلام الأجنبية عام 2002.



وتابع خان الذي بدأت مسيرته التمثيلية منذ الطفولة في السبعينات واصبح لاسمه ارتباط وثيق ببوليوود: "لقد أدركت أنني لم أعطِ حياتي الشخصية الأهمية التي كنت أرغب فيها، واجهتُ صعوبة في التغلب على الشعور بأنني أهدرت الكثير من الوقت، وكنت أشعر بالكثير من الذنب... كان رد فعلي الأول القول إنني اكتفيت من السينما".



ومع ذلك، أقنعته عائلته بالعدول عن الاعتزال وقال خان "في رأسي، كنت أقول، سأتوقف. ثم لم أفعل ذلك".



والآن، مع اقتراب عيد ميلاده الستين في آذار، يريد عامر خان، الذي يعيش في مومباي، "مواصلة التمثيل والإنتاج لبعض الوقت".



ويعتزم النجم الهندي أيضا جعل شركته للإنتاج "عامر خان بروداكشنز" منصة "لتشجيع المواهب الجديدة التي تكون أحاسيسها قريبة" من أحساسيسه و"تريد أن تروي القصص" التي تهمه.



ويتناول عدد من أفلام عامر خان قضايا اجتماعية، كحقوق المرأة في المناطق الريفية، أو الصناعة الرياضية، أو الضغط المفرط في التعليم العالي أو حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لكنه يرفض أن يلتزم بنوع واحد فقط من الأفلام أو الأدوار. وقال في هذا الصدد "أحب التنويع والتطرق إلى قصص مختلفة. أحب أن أفاجئ نفسي وجمهوري".



ولم يتردد النجم البوليوودي في انتقاد نفسه أيضا، مشيرا إلى أنه "غير راض" عن أدائه في فيلم "لا سينغ شادا" الهندي المقتبس من فيلم "فورست غامب" تم إنتاجه عام 2022، لكنه لم يحظ بالاستحسان المألوف الذي تُقابَل به أعماله.



ورغم فوزه بالعشرات من الجوائز السينمائية في الهند بالإضافة إلى ثالث أعلى وسام مدني في بلده، يحرص عامر خان على تقويم كل فيلم من أفلامه.

