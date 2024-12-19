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العرض العراقي "الجدار" يُتوج بجائزة مهرجان بغداد الدولي للمسرح

فنّ
2024-12-19 | 03:33
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العرض العراقي &quot;الجدار&quot; يُتوج بجائزة مهرجان بغداد الدولي للمسرح
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العرض العراقي "الجدار" يُتوج بجائزة مهرجان بغداد الدولي للمسرح

العرض العراقي "الجدار" يُتوج بجائزة مهرجان بغداد الدولي للمسرح

تُوج العرض المسرحي العراقي "الجدار" من تأليف حيدر جمعة وإخراج سنان العزاوي بجائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان بغداد الدولي للمسرح بدورته الخامسة التي أسدل الستار عليها يوم أمس الأربعاء.

وذهبت جائزة الإخراج للعراقي جواد الأسدي عن عرض "سيرك" كما حصلت مواطنته شذى سالم على جائزة أفضل ممثلة عن العرض ذاته.

ونال التونسي بوكثير دومه جائزة أفضل نص مسرحي عن عرض "عطيل وبعد" وحصل بطل المسرحية مهذب الرميلي على جائزة أفضل ممثل.

وذهبت جائزة السينوغرافيا للعرض الإيراني "الحصان القاتل" المأخوذة عن رواية "ماكبث"، كما أشادت لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالعرض الإيطالي "أوفيليا" من إخراج والتر ماتيني.

وفي مسابقة العروض العراقية، فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل أداء جماعي عرض "القبر" لفرقة الرقص التعبيري.

وحصلت بشرى إسماعيل على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في عرض "عزرائيل" فيما حصل محمد هاشم على جائزة أفضل ممثل عن دوره في عرض "قطار بصرة-لندن".

وذهبت جائزة السينوغرافيا لعرض "تحولات الأحياء والأشياء" من إنتاج دائرة السينما والمسرح، ونال الكاتب منير راضي جائزة أفضل نص عن عرض "لير يحاكم القدر" للفرقة الوطنية للتمثيل.

وقررت لجنة تحكيم المسابقة، بالإجماع، حجب جائزتي الإخراج وأفضل عرض مسرحي متكامل.

وتنافست على جوائز المهرجان الذي تنظمه دائرة السينما والمسرح التابعة لوزارة الثقافة العراقية ثمانية عروض ضمن المسابقة الدولية بينما ضمت المسابقة المحلية ستة عروض.

وحملت الدورة التي انطلقت في العاشر من كانون الأول اسم الفنان الراحل شفيق المهدي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

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