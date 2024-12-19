الفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر" يدخل القائمة الطويلة للأوسكار

تم اختيار الفيلم الفلسطيني الطويل "من المسافة صفر" ضمن القائمة الطويلة للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في الدورة السابعة والتسعين للجوائز المرموقة عالميا.

ويتكون الفيلم، وهو مشروع أشرف عليه المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي ورشحته وزارة الثقافة الفلسطينية للجائزة، من مجموعة تضم 22 فيلما قصيرا لمخرجين ومخرجات من غزة وثقوا الأحداث داخل القطاع بعد بدء الحرب في السابع من تشرين الأول 2023.

وشارك الفيلم في سلسلة من المهرجانات السينمائية في الأردن، مصر، تونس، الجزائر، السويد، رومانيا، إيطاليا وبريطانيا خلال 2024 كما نال جوائز عدة.

وكتب المنتج والمخرج الفلسطيني وسام موسى عبر حسابه الشخصي على منصة فيسبوك "فلسطين ضمن الخمسة عشر فيلما المرشحة للأوسكار.. هنيئا لكل من شارك وعمل وأخلص من أجل "من المسافة صفر"، نحن نفخر بالأرب الروحي رشيد".

وضمت القائمة الطويلة للمسابقة 15 فيلما من أصل 85 فيلما رشحتها دولها للمنافسة على الجائزة التي تخصصها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية للأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.

وجاءت بقية أفلام القائمة من البرازيل، كندا، الدنمرك، جمهورية التشيك، فرنسا، ألمانيا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، لاتفي، النرويج، السنغال، تايلاند وبريطانيا، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

ومن المنتظر إعلان القائمة المختصرة للمسابقة في 17 كانون الثاني 2025 بينما سيقام حفل إعلان وتوزيع الجوائز في الثاني من آذار في مسرح دولبي في لوس انجلوس.