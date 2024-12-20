عائلة آل نعمة الفنية تأسر القلوب مجددًا بأغنية "ليلة عيد" (فيديو)

أبهرت عائلة آل نعمة جمهورها على إنستغرام بمقطع فيديو جديد جمع أفرادها في أجواء عائلية دافئة وهم يؤدون أغنية الميلاد الشهيرة "ليلة عيد".

الفيديو، الذي سرعان ما لاقى تفاعلًا واسعًا، أظهر زياد نعمة وهو يعزف على البيانو، بينما أبدع كل من جورج، عبير، غادة، ونسرين نعمة في أداء متناغم أضفى سحرًا خاصًا على الأغنية.

كالعادة، أثارت العائلة إعجاب رواد الإنترنت، الذين أشادوا بموهبتهم وقدرتهم على تقديم الأعمال الفنية بروح مميزة وإيجابية تنشر البهجة في قلوب الجميع.