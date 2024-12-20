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كارين رزق الله تستذكر كواليس اليوم الأخير من تصوير "قلبي دق"... هذا ما نشرته (صور)
فنّ
2024-12-20 | 11:42
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كارين رزق الله تستذكر كواليس اليوم الأخير من تصوير "قلبي دق"... هذا ما نشرته (صور)
كارين رزق الله تستذكر كواليس اليوم الأخير من تصوير "قلبي دق"... هذا ما نشرته (صور)
نشرت الممثلة والكاتبة اللبنانية كارين رزق الله صورتين قديمتين لها أثناء تصوير مسلسلها اللبناني الشهير "قلبي دق" الّذي عُرض عبر شاشة الـ LBCI.
واستذكرت كارين رزق الله كواليس مسلسل "قلبي دق" بنشرها صورة جمعتها بالممثلة ريتا عاد وكتبت عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام رسالة باللغة الانكليزية مفادها: "وجدتُ هذه الصورة بالصدفة... يا إلهي... منذ 7 سنوات".
أما الصورة الثانية، فجمعت كارين رزق الله بزملائها الممثلين ريتا عاد، شادي ريشا وراكيل نخول وكتبت رسالة باللغة الانكليزية مفادها: "هذه الصورة أيضًا... اليوم الأخير من تصوير "قلبي دق".
ويُذكر أن حلقات مسلسل قلبي دق تُعرض يوميا عبر شاشة الـLBCI عند الساعة 5 مساء.
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