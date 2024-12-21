بعد تعرضه لوعكة صحية... صلاح عبدالله يوجه رسالة خاصة إلى جمهوره

وجّه الفنان المصري القدير صلاح عبدالله رسالة خاصة إلى جمهوره، كشف فيها عن آخر تطورات حالته بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخراً.وكتب عبدالله في منشور عبر حسابه على فيسبوك: "ببركة دعاكم وبإذن الواحد الأحد. خفيت شوية من البرد اللي عدَّى الحد. أحسن كتير دلوقتي ومركز لأقصى حد. وبالأمارة النهارده السبت وبعد بكره الحد".