ممثلة لبنانية شهيرة تحصل على جائزة التميز بالأداء في الموريكس دور... من هي؟

فازت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك بموريكس التميز بالأداء عن دورها في مسلسل "كريستال" خلال حفل توزيع جوائز الموريكس دور للعام 2024.وحظيت الكيك، التي لعبت دور"مصممة الأزياء عليا كرم" في مسلسل "كريستال"، بشهرة واسعة في لبنان والعالم العربي بسبب أدائها المميز والمتقن.ودخلت الكيك عالم التمثيل عام 2008 بعد مشاركتها في مسلسل "عصر الحريم"، وتميزت بموهبتها الفريدة وقدرتها على تجسيد الأدوار المركبة بشكل ملفت.وشاركت الكيك أيضاً في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية في لبنان والعالم العربي أبرزها: جذور (2013)، سارة (2009)، ديو الغرام (2012)، الحب الحقيقي (2018).