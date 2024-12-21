تقديراً لمسيرته المميزة... الموريكس دور يكرّم وليد توفيق بهذه الجائزة!

كرّم الموريكس دور في دورته الـ 24، النجم اللبناني وليد توفيق بجائزة موريكس اليوبيل الذهبي، تقديراً لمسيرته المميزة والحافلة بالنجاحات.دخل وليد توفيق عالم الفن من أوسع أبوابه بعد مشاركته في برنامج "استوديو الفن" عام 1973 والذي عرض عبر شاشة الـLBCI، وتميز بموهبته المميزة وإحساسه المرهف.وحطّ توفيق رحاله لاحقاً في مصر، حيث شارك في العديد من الأعمال السينمائية إلى جانب نخبة كبيرة من ألمع النجوم اللبنانيين والمصريين.ومن أبرز أعماله: عروس البحر (1980)، من يطفئ النار (1982)، محلاها السمرة (1982)، أبوكي مين يا صبية (1982)، وداعاً للعزوبية (1995).