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تعرفوا إلى الفنانة التي حصلت على جائزة نجمة البوب اللبنانية في موريكس دور 2024!

تعرفوا إلى الفنانة التي حصلت على جائزة نجمة البوب اللبنانية في موريكس دور 2024!





واستطاعت دياب لفت أنظار الجمهور والنقاد من خلال أغانيها المميزة التي حملت لمسة شبابية وجريئة ومن أبرزها: قاطفين (2015)، خسرنا بعض (2019)، عروس (2024) .

فازت الفنانة اللبنانية مايا دياب بجائزة نجمة البوب اللبنانية أو Female Lebanese Pop Star خلال حفل توزيع جوائز الموريكس دور.واستطاعت دياب لفت أنظار الجمهور والنقاد من خلال أغانيها المميزة التي حملت لمسة شبابية وجريئة ومن أبرزها: قاطفين (2015)، خسرنا بعض (2019)، عروس (2024) .