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بعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء... هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!

بعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء... هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!

حصلت الفنانة اللبنانية ماريلين نعمان على جائزة مميزة خلال حفل توزيع جوائز الموريكس دور لهذا العام، وهي جائزة موريكس الاكتشاف الفني للعام أو Revelation de l’année.



ومُنِحت نعمان هذه الجائزة تقديراً لموهبتها الغنائية والتمثيلية المميزة التي استطاعت ابرازها بأبهى صورة من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال التلفزيونية بالإضافة إلى أعمالها الغنائية التي لامست قلوب الجيل الجديد.



ومن أبرز أعمالها: الديفا (2019)، الزيارة (2021)، عالحد (2022)، أرض الوهم (2023)، ع أمل (2024).