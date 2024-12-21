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من هو الممثل الذي استحق جائزة "موريكس التميز بالأداء لممثل عربي شاب"؟

من هو الممثل الذي استحق جائزة "موريكس التميز بالأداء لممثل عربي شاب"؟

نال الممثل السوري خالد شباط جائزة موريكس التميز بالأداء لممثل عربي شاب عن دوره في مسلسل "كريستال" خلال حفل توزيع جوائز الموريكس دور هذا العام.



واستطاع شباط لفت أنظار الجمهور والنقاد بسبب قدرته على تجسيد الأدوار المركبة والغريبة وتحديداً دور "باسل" في مسلسل "كريستال" الذي شارك في بطولته إلى جانب نخبة من ألمع نجوم لبنان والعالم العربي.



ومن أبرز أعماله: مقامات العشق (2019)، بورتريه (2020)، شارع شيكاغو (2020)، الكندوش (2021)، الخائن (2023).