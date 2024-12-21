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بعد تحقيقه نجاحات استثنائية... نبيل خوري يحصد هذه الجائزة في موريكس دور 2024!

بعد تحقيقه نجاحات استثنائية... نبيل خوري يحصد هذه الجائزة في موريكس دور 2024!

فاز الملحن والشاعر اللبناني نبيل خوري بجائزة الموريكس التقديري لملحن وشاعر لبناني شاب خلال حفل توزيع جوائز الموريكس دور للعام 2024.



وحقق خوري نجاحات كبيرة قي الوسط الفني كشاعر وملحن شاب واستطاع تقديم العديد من الأعمال الغنائية الناجحة بالتعاون مع ألمع النجوم في لبنان والعالم العربي ومن أبرزها: "بلا ما نحس" للفنانة عبير نعمة، "بالأحلام" للفنان ناصيف زيتون، "قلبي يا قلبي" للفنانة نانسي عجرم.