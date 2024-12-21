إليكم الأغنية التي نالت جائزة موريكس الأغنية العربية المتميزة في موريكس دور 2024!

حصدت أغنية "يا عرّاف" للنجم المصري أحمد سعد، والمطرب المصري أحمد زعيم، ومغني الراب التونسي نوردو جائزة موريكس الأغنية العربية المتميزة خلال حفل الموريكس دور هذا العام.واستطاعت أغنية "يا عرّاف" من كلمات محمد الفقي، وألحان وتوزيع أحمد زعيم، تحقيق نجاحات كبيرة بعد وقت قليل من صدورها عام 2023 ، إذ تخطت الخمسين مليون مشاهدة على يوتيوب.