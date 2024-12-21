عزفه المميز أوصله إلى العالمية... الموريكس دور يمنح بسام شليطا جائزة تقديرية مميزة!

فاز العازف والمؤلف الموسيقي اللبناني بسام شليطا بجائزة موريكس التميز لموسيقي لبناني خلال حفل توزيع جوائز الموريكس دور للعام 2024.ولفت شليطا الأنظار منذ دخوله إلى العالم الموسيقى بسبب عشقه الكبير للموسيقى، وإحساسه المرهف بالإضافة إلى عزفه المميز الذي أوصله إلى العالمية.