اشتهرت بعباراتها المضحكة بـ"ع أمل"... إليكم الفائزة بجائزة "أفضل ممثلة لبنانية في دور مساند" في موريكس دور

اشتهرت بعباراتها المضحكة بمسلسل "ع أمل"... إليكم الفائزة بجائزة "أفضل ممثلة لبنانية في دور مساند" في موريكس دور 2024 (صورة)

نالت الممثلة اللبنانية إلسا زغيب جائزة "أفضل ممثلة لبنانية" عن دور مساند في مسلسل "ع أمل" الّذي عُرض خلال شهر رمضان المبارك عام 2024.

وُلدت إلسا زغيب عام 1981 ودرست المسرح في الجامعة اللبنانية حيث تخرجت عام 2002، وتألقت بدورها التلفزيوني الأول في مسلسل "من أحلى بيوت رأس" بموسمه الثاني على شاشة الـLBCI.



واشتهرت إلسا زغيب بتقديمها برنامج استوديو الفن في عام 2010، ومن أبرز الأعمال التمثيلية التي شاركت فيها "داون تاون"، "ما فيي"، "شتّي يا بيروت"، "بلحظة"، "فخامة الشك"، "الغالبون" وغيرها.

وجسّدت إلسا زغيب خلال شهر رمضان المبارك شخصية صفاء زوجة سيف الثانية حيث اشتهرت بعبارات مضحكة كـ"آه يا كُلّي"، "أتوجعنيش" وغيرها.