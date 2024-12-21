ناقش مواضيع اجتماعية وواقعية بجرأة... إليكم العمل الفائز عن فئة "أفضل مسلسل درامي لبناني مشترك" بموريكس دور

ناقش مواضيع اجتماعية وواقعية بجرأة... إليكم العمل الفائز عن فئة "أفضل مسلسل درامي لبناني مشترك" بموريكس دور (صورة)

حصد مسلسل "ع أمل" جائزة "أفضل مسلسل درامي لبناني مشترك" في حفل تكريم جوائز الموريكس دور.

ويُذكر أن "ع أمل" هو مسلسل درامي مشترك، من إنتاج شركة "إيغل فيلمز" للمنتج جمال سنان، كتابة نادين جابر وإخراج رامي حنا.



وتطرّق المسلسل إلى مواضيع اجتماعية كثيرة يعاني منها مجتمعنا كالذكورية، تهميش النساء وقتلهن، وغيرها.

ومن أبرز أبطال "ع أمل" نذكر: ماغي بو غصن، بديع أبو شقرا، عمار شلق، مهيار خضور، طلال الجردي، ماريلين نعمان وغيرهم.