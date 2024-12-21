من هي الفائزة بجائزة "أفضل كاتبة سيناريو" في حفل الموريكس دور؟

من هي الفائزة بجائزة "أفضل كاتبة سيناريو" في حفل الموريكس دور؟ (صورة)

حصلت الكاتبة اللبنانية نادين جابر على جائزة موريكس دور عن "أفضل كاتبة سيناريو" عن مسلسل "ع أمل" الذي عُرض في شهر رمضان المبارك.

وُلدت الكاتبة اللبنانية نادين جابر عام 1979، وتميّزت بداياتها بتأليف مسلسل "غزل البنات" في عام 2014 والذي نال شهرة واسعة حينها، ولاحقا كتبت "لو"، "قصة حب"، "للموت"، "صالون زهرة"، "لا حكم عليه"، "عروس بيروت"، "بلحظة" وغيرها من الأعمال الناجحة.