مسيرة حافلة بالتألق والإبداع... من فاز بجائزة أفضل مخرج درامي في الموريكس دور؟

مسيرة حافلة بالتألق والإبداع... من فاز بجائزة أفضل مخرج درامي في الموريكس دور؟ (صورة)

نال المخرج اللبناني فيليب أسمر جائزة "أفضل مخرج درامي" عن مسلسلي "عرابة بيروت" و"2024".

ويُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يفوز فيها فيليب أسمر بجوائز في حفل الموريكس دور، إذ نال الأخير جائزة أفضل مخرج خلال عامي 2021 و2023.

ووُلد المخرج اللبناني فيليب أسمر في بيروت في عام 1987 وبدأ حياته المهنية كمساعد للمخرج سمير حبشي.



وانطلق فيليب أسمر في الإخراج بمسلسل "خطوة حب" ليشكّل هذا العمل أولى بداياته الإخراجية عام 2009.

ولطالما تميّز فيليب أسمر بإخراج أعماله، نذكر منها: للموت بأجزائه كافة، 2020، ع إسمك، خمسة ونص، أم البنات، ثورة الفلاحين، عشق النساء وغيرها.