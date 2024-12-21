أي عمل حصل على جائزة "أفضل فيلم سينمائي لبناني" في الموريكس دور 2024؟ (صورة)

أي عمل حصل على جائزة "أفضل فيلم سينمائي لبناني" في الموريكس دور 2024؟ (صورة)

حصد فيلم "أرض الوهم" جائزة "أفضل فيلم سينمائي لبناني" خلال حفل الموريكس دور.

و يجسّد المخرج كارلوس شاهين في فيلمه "أرض الوهم" قصة تدور أحداثها في صيف 1958، من خلال 3 شقيقات يعشن في مجتمع مسيحي ويمضين إجازتهن في الجبل ولكن "ثورة 1958" دمرت الأجواء الهادئة السائدة، لتنطلق بذلك الأحداث.

ومن أبرز أبطال "أرض الوهم": نتالي باي، كريستين شويري، طلال الجردي، ماريلين نعمان، إيلي متري، جوي حلاق، سيرينا الشامي وغيرهم.