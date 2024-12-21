من الفائز بجائزة "رجل الأعمال لهذا العام" خلال حفل الموريكس دور 2024؟ (صورة)

من الفائز بجائزة "رجل الأعمال لهذا العام" خلال حفل الموريكس دور 2024؟ (صورة)

فاز صاحب شركة "Baz Events"، السيد وليد باز بجائزة "رجل الأعمال لهذا العام" خلال حفل الموريكس دور.

وعُرفت شركة وليد باز بتصميم وتنسيق وإدارة أهم المناسبات في العالم على مدار السنوات الفائتة، كما أنها تُعتبر من أكثر الشركات الرائدة في الشرق الأوسط والعالم في مجال الحفلات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحصد فيها رجل الأعمال وليد باز جائزة عالمية أو محلية، كونه اهتم بتنظيم حفلات زفاف ومناسبات خاصة باهظة الثمن للشخصيات الملكية والأثرياء، أمثال ابنة سمو الشيخ حمدان آل نهيان من العائلة المالكة في الإمارات العربية المتحدة، والرئيس السابق لزيمبابوي السيد روبرت موغابي.

ويقع مقر شركة "Baz Events" في لبنان ولها مكتب في باريس أيضًا، ونالت تكريمات وجوائز محلية وعالمية عدة.