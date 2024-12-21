"موريكس التميز بالصوت والأداء" لجورج نعمة في حفل موريكس دور 2024

شهد حفل موريكس دور 2024 تألق الأخوين جورج وعبير نعمة، حيث حصد كل منهما تكريماً يليق بمسيرته الفنية المتميزة.

نال جورج نعمة جائزة "موريكس التميز بالصوت والأداء"، تقديراً لصوته العذب وأدائه الاستثنائي الذي أثبت من خلاله مكانته كواحد من أبرز الفنانين على الساحة الفنية اللبنانية والعربية.

أما عبير نعمة، فقد كرّمت بجائزة "نجمة الغناء اللبنانية"، تقديراً لمسيرتها الفنية الراقية وصوتها الساحر الذي طالما أبهج الجمهور في لبنان والعالم العربي.

هذا التكريم المزدوج يعكس الإرث الفني العريق لعائلة نعمة، حيث استطاع الأخوان أن يتركا بصمة واضحة في عالم الموسيقى، وأن يحصدا محبة الجمهور وتقدير النقاد.