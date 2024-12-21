مسيرته لامعة في عالم الإخراج... إليكم الفائز بـ"جائزة التميّز لمخرج مصري" في الموريكس دور

مسيرته لامعة في عالم الإخراج... إليكم الفائز بـ"جائز التميز لمخرج مصري" (صورة)

حصل المخرج المصري محمد سامي على جائزة التميّز عن مسلسله "نعمة الأفوكادو" خلال حفل الموريكس دور 2024.



وُلد محمد سامي عام 1983 في القاهرة وبدأ حياته المهنية بالاعتماد على شغفه للفن والتصوير الفوتوغرافي من دون أن يتعلّمها رسميًّا.

وانطلق محمد سامي في عالم الإخراج عام 2008 عندما أخرج الفيديو الموسيقي "إنت تاني" للديفا هيفاء وهبي، الأمر الذي ساهم في انتشار اسمه، وتعاون مع الفنانة شيرين عبد الوهاب وتامر حسني وغيرهما. وفي عام 2011، أخرج مسلسله التلفزيوني الأول "آدم"، وتوالت الأعمال الناجحة كـ"عمر وسلمى"، "مع سبق الإصرار"، "كلام على ورق"، "الأسطورة"، البرنس" وغيرها.