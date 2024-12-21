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موهبة تألقت بين شباب جيله... من هو الفائز بـ"نجم الغناء اللبناني الصاعد" في الموريكس دور 2024؟

موهبة تألقت بين شباب جيله... من هو الفائز بـ"نجم الغناء اللبناني الصاعد" في الموريكس دور 2024؟ (صورة)

فاز الفنان الشاب فادي فتال بجائزة الموريكس دور عن فئة " نجم الغناء اللبناني الصاعد". درس فادي فتال الهندسة المعمارية وبدأ الفن كهواية وسطع نجم الأخير بعد مشاركته في برنامج "بوليفارد المواهب".



وعُرف فادي فتال بتقديمه أغاني مشهورة بصوته وأسلوبه الفني الخاص وأطلق لاحقًا أولى أغنياته "إذا قلت بحبك"، "مش متلك" و"إلك قلبي".