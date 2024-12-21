"تكريم لصوت متميز حامل لواء الأغنية اللبنانية والوطنية"... جائزة خاصة يتلقاها هذا النجم اللبناني في الموريكس دور!

"تكريم لصوت متميز حامل لواء الأغنية اللبنانية والوطنية"... جائزة خاصة يتلقاها هذا النجم اللبناني في الموريكس دور! (صورة)



"تكريم لصوت متميز حامل لواء الأغنية اللبنانية والوطنية" كانت الجائزة الخاصة التي قدّمها "الموريكس دور" بدورته لهذا العام للنجم ملحم زين.

وُلد ملحم زين عام 1982 وبدأ مسيرته الفنية باكرًا، كما شارك في برنامج "سوبر ستار" عام 2003 ووصل إلى المراحل النهائية حينها.



وأطلق ملحم زين ألبومه الأول "إنتي مشيتي" عام 2004 والذي لاقى نجاحًا استثنائيا حينها، وتوالت الأعمال والألبومات لاحقا، نذكر منها: "بدي حبك"، "ممنونك أنا"، "الجرح اللي بعدو"، "غيبي يا شمس"، "كبد بد" وغيرها.