رالف معتوق يحصد جائزة "موريكس التميز بصناعة الإنتاج التلفزيوني"

تم تكريم المنتج رالف معتوق بجائزة "موريكس التميز بصناعة الإنتاج التلفزيوني"، تقديراً لإنجازاته في عالم الإنتاج ضمن حفل موريكس دور لعام 2024.

رالف معتوق، الذي أثبت براعته من خلال أعماله المميزة، أنتج برنامج "المسرح" The Stage الذي عرض على شاشة LBCI وقدّمته الإعلامية اللامعة كارلا حداد. البرنامج لاقى استحساناً كبيراً من الجمهور، بفضل فكرته الإبداعية وتنفيذه الاحترافي الذي يعكس رؤية معتوق العميقة لصناعة التلفزيون.

هذا التكريم يبرز مكانة رالف معتوق كواحد من رواد الإنتاج التلفزيوني في لبنان، ويؤكد على أهمية دوره في تقديم محتوى يليق بالمشاهد اللبناني والعربي.