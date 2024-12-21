إليكم الفنانة التي فازت بجائزة "نجمة الغناء اللبنانية" في موريكس دور 2024

فازت الفنانة اللبنانية عبير نعمة بجائزة "نجمة الغناء اللبنانية" في حفل توزيع جوائز الموريكس دور لسنة 2024.وكانت عبير نعمة قد فازت بجائزة " Woman of Worth & موريكس التميز الفني" في حفل الموريكس دور لسنة 2023، وجوائز موريكس أخرى في سنوات سابقة.وفي نبذة سريعة عن حياتها، ولدت عبير نعمة في 24 أيار 1980 هي فنانة وباحثة موسيقية لبنانية، ويُطلق عليها لقب "المتخصصة في جميع الأساليب" بسبب موهبتها في أداء الحوارات بين أنماط الموسيقى المختلفة.بالإضافة الى ذلك، عبير نعمة هي عازفة قانون وحصلت على درجة البكالوريوس بأعلى درجة في الغناء الشرقي من جامعة الروح القدس – الكسليك.وخلال مسيرتها الفنية، حققت أعمالها نجاحات ضخمة واستوذت أعمالها على قلوب محبيها الذين ينتظرون جديدها بترقب دائم.ومن أبرز أغانيها نذكر: لعندو بروح، بصراحة، بلا ما نحس، بيبقى ناسوينك، بعدني بحبك... والكثير من الأغاني الناجحة الأخرى.