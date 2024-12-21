من هو الفنان الذي فاز بجائزة نجم الغناء العربي في موريكس دور 2024؟

فاز الفنان العراقي سيف نبيل بجائزة نجم الغناء العربي في حفل موريكس دور 2024.



وفي رصيد الفنان سيف نبيل، الذي حقق نجاحات مبهرة خلال مسيرته الفنية، عدد هائل من الأغاني التي حققت ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات، وتنوعت بلهجات عدة.



ومن هذه الأعمال نذكر: انت (2023)، قلبي جديد (2023)، لو (2020)، آه ياني (2022) وغيرها....