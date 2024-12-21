من هو الفائز بجائزة نجم الغناء العربي الجديد في موريكس دور 2024؟

فاز الفنان السوري الشامي بجائزة نجم الغناء العربي الجديد في موريكس دور 2024.



الشامي الذي دخل بشكل قوي الى الساحة الفنية العربية، ومنها الى قلوب جمهوره الكبير، حقق نجاحات كبيرة.



ومن أبرز أعماله نذكر: دوالي، وين، صبراً، خدني، يا ليل ويا العين وغيرها...