موريكس دور 2024 يمنح جائزة نجمة الغناء العربية الجديدة لهذه الفنانة

فازت الفنانة إيمان منصور بجائزة نجمة الغناء العربية الجديدة في حفل موريكس دور 2024.



ومن أبرز أعمالها نذكر: لو حبيت، إبعد، إلا وطنا، شو اشتقتلك، وغيرها...