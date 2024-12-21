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ما هو العمل الذي فاز بجائزة أفضل فيديو كليب في موريكس دور 2024؟

فاز كليب أغنية "عندما ترجع بيروت" للسيدة ماجدة الرومي والذي أخرجه المخرج شربل يوسف بجائزة أفضل فيديو كليب في حفل موريكس دور 2024.



وحصد الكليب مئات آلاف المشاهدات عبر منصة يوتيوب، وعرض للمرة الأولى في 2 آب 2023.