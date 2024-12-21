إليكم الممثلة التي فازت بجائزة أفضل ممثلة لبنانية دور أول في موريكس دور 2024

فازت الممثلة ماغي بو غصن بجائزة أفضل ممثلة لبنانية دور أول في حفل موريكس دور 2024 وذلك عن لعبها دور البطولة في مسلسل "ع أمل" الذي عرض في رمضان الفائت.إشارة الى أن ماغي بو غصن فازت بجوائز عدة في حفلات موريكس دور الفائتة، وبرزت في أعمالها الناجحة لسنين.ومن الأعمال التي شاركت فيها نذكر: للموت، مريانا، أولاد آدم، كاراميل، ثورة الفلاحين، 24 قراط، وغيرها....