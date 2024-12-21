مسيرته مليئة بالأعمال الناجحة.... من هو الفائز بجائزة أفضل ممثل لبناني دور أول في موريكس دور 2024؟

فاز الممثل عمار شلق بجائزة أفضل ممثل لبناني دور أول في حفل موريكس دور 2024 وذلك عن مشاركته في المسلسلين "ع أمل" و "عرابة بيروت".



وتمكن عمار شلق من خطف الضواء في هذه الأدوار التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.



ولعب عمار شلق أول دور بطولة له في المسلسل التلفزوني اللبناني "أوراق الزمن المر"، لتكر بعدها سبحة أدواره الناجحة في عشرات المسلسلات، نذكر منها: ابنة المعلم، غريبة، رصيف الغرباء، ثواني، حنين الدم، ورد جوري، علاقات خاصة، خطوة حب، وغيرها....