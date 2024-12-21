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"لبنان بلد لازم يعيش رغم كل الظروف"... جويل بحلق في رسالة مثابرة وأمل وإطلالتها تلفت الأنظار (صور)
فنّ
2024-12-21 | 11:59
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"لبنان بلد لازم يعيش رغم كل الظروف"... جويل بحلق في رسالة مثابرة وأمل وإطلالتها تلفت الأنظار (صور)
"لبنان بلد لازم يعيش رغم كل الظروف"... جويل بحلق في رسالة مثابرة وأمل وإطلالتها تلفت الأنظار (صور)
تألقت ملكة جمال لبنان السابقة جويل بحلق لحظة وصولها إلى السجادة الحمراء في الموريكس دور، واختارت فستانًا مميزا باللون الأسود.
وقالت جويل بحلق لموقع الـLBCI الالكتروني "لبنان كان قدوة للدول العربية ومنارة" وأضافت "لبنان بلد لازم يعيش رغم كل الظروف".
وكشفت جويل بحلق المزيد من التفاصيل حول إطلالتها، واعترفت أنها تصمم إطلالاتها بنفسها "بعرف شو بيلبقلي".
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