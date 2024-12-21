إطلالة مازن معضم تلفت الأنظار على السجادة الحمراء في الموريكس دور (صور)

إطلالة مازن معضم تلفت الأنظار على السجادة الحمراء في الموريكس دور (صور)



أطل الممثل اللبناني مازن معضم ببذلة بنفسجية داكنة تميزت بالألوان اللامعة التي تخللتها بعض النقوش اللامعة والفضية.



وقال مازن معضم لموقع الـLBCI الالكتروني: "كتير حلو إنه صار بهالوقت، كنا خايفين إنه ما يصير متل ما قلت، صمدنا".



وأضاف مازن معضم: "نحن شعب عنيد وجبّار وبيتخطى كل الصعاب وبيحب الحياة وبدو يعيش".