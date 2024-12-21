"سعيد جدا بمشاركتي في الموريكس دور"... خالد شباط للـLBCI: نحن شعب بيعرف يعيش (صور)

"سعيد جدا بمشاركتي في الموريكس دور"... خالد شباط للـLBCI: نحن شعب بيعرف يعيش (صور)



تألق الممثل السوري خالد شباط خلال حضوره إلى السجادة الحمراء وأطل ببذلة سوداء رسمية.



وفي التفاصيل، عبّر خالد شباط عن سعادته بالمشاركة، قائلا "سعيد جدا بمشاركتي في الموريكس دور"، وأضاف الأخير لموقع الـLBCI الالكتروني: "بالمنطق السوري العام نحن شعب بيعرف يعيش وبيحب الحياة".



وأشار خالد شباط إلى أهمية عودة الموريكس دور كدليل استمرار على الرغم من الصعوبات وما يحصل في المنطقة.