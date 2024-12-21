الليدي مادونا بإطلالة ملونة ومميزة على السجادة الحمراء... هكذا بدت (صور)

الليدي مادونا بإطلالة ملونة ومميزة على السجادة الحمراء... هكذا بدت (صور)

تألقت الليدي مادونا بوصولها إلى السجادة الحمراء، حيث تألقت بـ:"كاب" من ألوان مليئة بالحياة وتوقيع المصمم العالمي ايلي فارس.



وقالت مادونا إنها سعيدة بحضورها ومشاركتها في الحفل الأضخم على الإطلاق، وتمنت التوفيق للفنانين والممثلين في الحفل.